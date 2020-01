Morena en Puebla, sin actualizar padrón a 19 días de la fecha límite

A 19 días de que venza el plazo establecido por el Tepjf, Morena aún no comienza la actualización de su padrón en Puebla ni tiene fecha para reponer la elección de su Comité Ejecutivo Estatal (CEE), por lo que líderes del partido prevén que se el proceso se alargue.

Este domingo, en el marco del Consejo Estatal Ordinario, realizado en las oficinas del instituto político, Saúl Papaqui Hernández, presidente del presidente del Consejo estatal, reconoció que la reafiliación de militantes aún no inicia, por lo que previó que el partido pedirá una prórroga.

El 30 de octubre de 2019, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) anuló la elección interna de Morena, lo cual aplicó para Puebla y las otras 31 entidades, por el recorte “inexacto” que hizo al padrón.

En consecuencia, le instruyó incluir en el proceso a todos los militantes que ingresaron al menos 30 días antes de las asambleas y emitir una nueva convocatoria al proceso de renovación de dirigencias.

Por su parte, Mario Bracamonte González, delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) en funciones de presidente del CEE, consideró que empadronamiento se puede realizar en pocos días, aunque no dio una fecha estimada no explicó por qué no se ha hecho.

Falta revisión de INE y hay división interna

Y es que, una vez realizada la reafiliación, esta debe ser revisada por el Instituto Nacional Electoral (INE), que ya cerró la recepción oficial de los padrones de partidos, antes de que Morena emita la nueva convocatoria a sus comicios internos.

A esta situación, se aúna la división que ha generado dentro del partido la propuesta de renovar las dirigencias del partido mediante encuestas a la militancia, dejando atrás el método de asambleas.

Como lo ha planteado Yeidckol Polevnsky Gurwitz, secretaria en funciones de presidenta del CEN, Papaqui Hernández se pronunció por sólo elegir la dirigencia nacional por encuesta y las demás, entre ellas el CEE de Puebla, por asambleas.

De hecho, en la sesión del consejo también se dio lectura a la convocatoria para el VI Congreso Nacional Extraordinario, programado para el próximo 26 de enero, donde los 3 mil delegados de todo el país decidirán si se acepta la elección por encuestas y a qué dirigencias aplicará.