Hospital niega información de doctor que cometió negligencia médica, acusan

Luis Enrique Centeno Jiménez acusó al personal administrativo del Centro Medico Pediátrico de obstrucción y alteración de documentos para evitar dar con el doctor Óscar Burguete Sesma, quien atendió a su esposa y por negligencia en el parto perdió a su bebe.

En rueda de prensa, este domingo en donde estuvo acompañado de su esposa Jesica Vargas Flores, sostuvo que tras la denuncia que presentó por los hechos ocurridos en diciembre pasado, la Secretaría de Salud (SS) detectó que el nosocomio tiene diversas irregularidades.

Entre ellas, dijo, que no cuenta con Aviso de Funcionamiento de Laboratorio, Anatomía Patológica, Ambulancia y Farmacia, no tiene licencia sanitaria ni responsable sanitario, no presenta licencia de farmacia, carece de convenios de laboratorio y ambulancia, así como de bitácoras de limpieza, desinfección de camas y fumigaciones en diferentes áreas del establecimiento.

Sumado a esto, tiene expedientes clínicos incompletos, medicamentos caducos, no cuenta con registros actualizados de los profesionistas de la salud que brindan el servicio, además de que la unidad de quirófano no se observa delimitación de áreas gris y blanca y carece e lámpara de emergencias.

Agregó que tras la visita del personal de la Dirección de Protección de Riegos Sanitarios fueron clausurados en forma parcial dos quirófanos, una sala de expulsión, autoclave y almacén de insumos, además de que se aseguraron insumos para la salud por falta de fecha de caducidad y con riesgo sanitario.

Explicó que igual se pondrá igual una denuncia contra la administradora del centro Olga Colmenares, ya que además de permitir las irregularidades que se tienen en el nosocomio, se ha encargado de obstruir la investigación para dar con los responsables.

Indicó que además de Burguete Sesma son otras seis personas las involucradas en el deceso de su hija, pues a pesar de que se dieron cuenta que la menor al nacer estaba “morada” no hicieron algo para reanimarla y por el contrario dijeron que “era normal”.

Fiscalía está dilatando investigación

A la par de esto, Centeno Jiménez señaló que existe burocracia por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) para resolver el caso, pues se ha dilatado la investigación, por lo que pidió al encargado de despacho del organismo, Gilberto Higuera Bernal, que no quede impune el caso.

Y es que, dijo, derivado de la denuncia pública que hicieron en medios de comunicación el pasado 12 de diciembre, seis personas los han contactado para informarles que pasaron por la misma situación con Burguete Sesma, quien no se ha presentado a los hospitales donde trabajaba.

Por su parte, Vargas Flores pidió a la FGE que su caso no sea archivado como uno más y que se haga justicia, pues “no es justo” que personas como el doctor que la atendió estén libres, mientras que los afectados como ella estén sufriendo por la pérdida de su hija.

Asimismo, solicitó al gobierno del estado que se ponga mayor atención al sector privado médico que opera en Puebla, pues al parecer el Centro Médico Pediátrico lleva varios años con el servicio y fue hasta apenas que se inició la investigación que se detectaron las irregularidades mencionadas.