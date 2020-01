La criminóloga Carmen Carabarín presidirá Comisión de Búsqueda de Puebla

El gobernador Miguel Barbosa Huerta anunció que Carmen Carabarín Trujillo será la titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, quien cuenta con experiencia en el ramo y será en los siguientes días cuando tome funciones a dicho cargo.

En entrevista, tras entregar patrullas para la atención de la violencia de género a 37 ayuntamientos, el mandatario poblano indicó que están a la espera de que asista la comisionada nacional, Karla Quintana Osuna, para que le tomen protesta y en caso de que no pueda, lo harán ellos.

Sobre el mismo tema, Raquel Medel Valencia, subsecretaria de Prevención del Delito y Derechos Humanos de la Segob y quien llevó a cargo el proceso, informó que la nueva funcionaria es abogada y criminóloga, además de que cuenta con dos doctorados, dos maestrías, es especialista en dactiloscopia, derechos humanos y ha colaborado en Colombia y España.

Es necesario precisar que el lunes pasado el secretario de Gobernación (Segob), Fernando Manzanilla Prieto, dio a conocer que sólo falta que se diera dicho nombramiento, pues desde el año pasado se conformaron las 30 plazas para operar la comisión.

Se cambiaría nombre de Estrella de Puebla

En otro tema, Barbosa Huerta comentó que como parte del proyecto de reubicación de la Estrella de Puebla a la zona de San Francisco, dicha atracción podría cambiar de nombre, aunque para ello se podría hacer una consulta ante los ciudadanos.

“Puede ser que se llame Estrella de Los Ángeles, bueno yo no lo voy a decidir, alguien me lo dijo y me gustó, pero eso sería materia de una consulta o algo así, yo creo que sí, le gusta a la ciudadanía participar y eso se llevaría a cabo”, expresó.

El jefe del Ejecutivo estatal manifestó que como meta tiene para este año concluir con el proyecto ejecutivo que se hará en esta zona, para que a fin de 2020 ya se haya puesto en marcha el desarrollo que se pretende para este lugar del Centro Histórico.

Refirió que el tema no sólo implica la Estrella de Puebla, sino de generar todas las condiciones para que empresarios decidan invertir en la zona, pues “es un proyecto enorme” que debe concretarse a mediano plazo.

En el caso de los ayuntamientos que habían registrado problemas para cerrar el año, el jefe del Ejecutivo sostuvo que antes de concluir 2019 llegaron las partidas que se tenían pendientes y ya no recurrieron al préstamo que les habían solicitado.

Entrega patrullas a municipios con Alerta de Género

Respecto a las patrullas que entregó, el mandatario sostuvo que las entregadas este jueves son independientes a las mil que se arrendaron, ya que lo que se busca es dotar a todos los municipios donde se activó la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) y en el caso de la capital, en las 17 juntas auxiliares.