Investigan como feminicidio caso de Esther, hallada en Xilotzingo

La Fiscalía General del Estado (FGE) investiga como feminicidio el caso de Esther quien fue encontrada sin vida al interior de su departamento en Xilotzingo, sin embargo, conforme avancen las investigaciones se confirmará o descartará.

Así lo informó, en entrevista, el encargado de despacho de la FGE, Gilberto Higuera Bernal, quien agregó que se tienen diversas pruebas del hecho, por lo que será en los siguientes días cuanto haya mayor información.

“Todos los hechos en que personas son privadas de la vida inicialmente con los datos, si no tenemos datos para presumir una razón de odio y discriminación, los investigamos como homicidios, pero no eso no significa que en algún momento no pueda variar su clasificación”, pronunció.

Es necesario mencionar que, de acuerdo con reportes, cuando fue encontrada el pasado martes, su cuerpo presentaba rastros de sangre seca en el cuerpo, huellas de estrangulamiento y rigidez, por lo que paramédicos acudieron al lugar.

Respecto a la Fiscalía Especializada para los Delitos de Género, el fiscal comentó que ya se tiene el presupuesto para operar, así como quien será la titular del organismo, por lo que será en este mes cuando se dé a conocer, al hacer énfasis en que será una mujer.

Investigación de José Juan no es política

En cuanto a la detención del líder tanguista de San Martín Texmelucan, Manuel Valencia precisó que era una orden de aprehensión que estaba pendiente por cumplir por delitos en su contra, por lo una vez que se lleve la audiencia inicial se determinará su situación legal.

Por otra parte, Higuera Bernal rechazó que la investigación por enriquecimiento ilícito contra el diputado local José Juan Espinosa se deba a un tema político, sino que obedece al seguimiento de una investigación iniciada hace unos años.

Finalmente, informó que la FGE “no dejará” proceso sin resolver, por lo que el organismo se encargará de revisar todos los casos que hay de 2013 a 2019, a fin de que no haya delitos que vayan a prescribir, así como para garantizar justicia a los que interpusieron las denuncias o investigaciones que se hayan abierto de oficio.