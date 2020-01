Cuotas del Instituto de Salud para el Bienestar y falta de medicamentos para el cáncer

Cuidado con las gangas

Héctor De Mauleón en su columna En Tercera Persona, publicada en El Universal, indica que autoridades capitalinas detectaron que ladrones de autos se habían “mudado” a los portales especializados en anuncios de ocasión: ubicaron bandas especialmente violentas

“Ahí te va ese perro”, le informó La Voz a uno de sus cómplices. La Voz es el encargado de colocar anuncios en Segundamano y Mercado Libre, para enganchar víctimas interesadas en adquirir autos que se ofertan a precios de ganga.

La Voz hace las negociaciones desde “una oficina virtual” —maneja probablemente 50 celulares desechables—, y cita a las víctimas en zonas poco transitadas, en las que no hay cámaras de seguridad.

Desde hace más de un año las autoridades capitalinas habían detectado que ladrones de autos se habían “mudado” a los portales especializados en anuncios de ocasión: habían detectado bandas especialmente violentas que metían una bala en las piernas, el pecho, el cuello o el abdomen de sus víctimas.

“Se está tardando, pero ahí te va”, repitió La Voz.

La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, señala que 1. Estorbo. Garganta profunda de la Secretaría de Relaciones Exteriores nos comentó que el responsable de que la embajadora Martha Bárcena haya sido relegada en la Reunión de Embajadores y Cónsules con el Presidente tiene nombre y apellido: Fabián Medina, jefe de oficina de la Cancillería y quien organizó el evento. El desaire fue evidente, ya que había sido ubicada hasta la penúltima fila cuando su lugar era en la primera hilera; sin embargo, tras un mensaje que hizo en su cuenta de Twitter, la diplomática fue cambiada de lugar. No debe sorprender la actuación de Medina, ya que es evidente su altanería, lo peor, ya fastidió a varios diplomáticos de carrera. En vez de ponerle el pie a la SRE debería explicar los audios en los que se le involucra en supuestos sobornos a centros nocturnos, en los que se ejerce la trata de personas con fines de prostitución. Ya basta, ¿nadie investiga a Fabián Medina?

2. Ahora resulta. Cuando la percepción generalizada es que la caída de Genaro García Luna “se llevaría entre las patas” a sus colaboradores albiazules, para el senador por el PAN, Gustavo Madero, el proceso judicial que enfrenta García Luna en EU, por delitos relacionados al narcotráfico, “tiene sin cuidado a los mexicanos”, en comparación con la violencia que se vive en el país y minimizó las acusaciones legales que enfrenta el exfuncionario durante los gobiernos de los expresidentes panistas Vicente Fox y Felipe Calderón. Qué bien que se muestren tranquilos. No tarda en pasar la guillotina y ahí se verá el número de aliados que tenía García Luna. Sólo no actuó, que no nos cuenten.

3. Realidad y fantasía. Mario Delgado, líder de Morena en la Cámara de Diputados, saltó en defensa de la estrategia de salud de gobierno federal y declaró que, aunque pacientes y familiares han reportado incrementos en las cuotas de recuperación que cobra el Instituto de Salud para el Bienestar, no cree en los señalamientos. Afirmó que “el Insabi va a garantizar la salud de los mexicanos con servicios y medicamentos gratuitos. Hay que ver si eso es cierto o alguien se está aprovechando para hacer mala publicidad”, dijo. Los usuarios denuncian incrementos en los costos de atención y Delgado admite que “puede haber algunos casos aislados de desinformación, porque es un cambio profundo el que estamos viendo, que es la integración de los servicios de salud que tenía el país”. Dos escenarios opuestos, como siempre. La versión oficial. Y lo que sucede a la gente. ¿Ya, no?

Temporada de caza en la 4T: van por Mancera

Salvador García Soto en su columna Serpientes y Escaleras, publicada en El Universal, indica que a partir de un pago realizado en su Administración a las empresas de Genaro García Luna, el Gobierno federal y el Gobierno de la Ciudad de México abrieron investigaciones en contra del exjefe de Gobierno capitalino y actual senador de la República, Miguel Ángel Mancera.

Las transferencias a la empresa Glac Security Consulting Technology Risk Management, propiedad del exsecretario de Seguridad preso en Estados Unidos, fueron detectadas por la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda y ya dieron pie a que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ordene una investigación a la Procuraduría General de Justicia de la ciudad, en la que podría citarse a declarar a Mancera.

Los pagos, plenamente documentados por Hacienda, formaron parte de algunos contratos de asesoría que las empresas de seguridad de García Luna le brindaron al Gobierno de la CDMX en el sexenio pasado.

Incluso, un exfuncionario de la administración mancerista, Joel Ortega, quien fuera director del Metro de 2012 a 2015 y renunciara en medio del escándalo de corrupción de la Línea 12, que fue el punto de ruptura total entre Mancera y su antecesor Marcelo Ebrard, era el vínculo entre el Gobierno capitalino y Genaro García Luna, pues después de que salió del Metro, lo reclutó como su asesor.

Casi al mismo tiempo que Santiago Nieto daba a conocer los pagos del Gobierno mancerista a una compañía de García Luna, se activaron también otros expedientes e indagatorias en contra de excolaboradores cercanos al líder de los senadores del PRD, entre ellos las acusaciones a Julio César Serna Chávez, exjefe de Gabinete de Miguel Ángel Mancera, por diversas irregularidades cometidas durante su gestión como director de la Central de Abastos. Serna obtuvo la suspensión provisional de un juez federal en contra de cualquier orden de captura en su contra.

Un Presidente “desconectado de la realidad” y un valiente doctor

Francisco Garfias en su columna Arsenal, publicada en Excélsior, señala que al doctor Carlos Leal, especialista del Instituto Nacional de Pediatría, no le importa que lo corran por la valiente denuncia que se apresta a hacer: la falta de los insumos en los hospitales públicos para niños con cáncer y sus posibles consecuencias.

Leal no es un conservador aliado con las farmacéuticas a las que se les quitó el negocio de las medicinas. Tampoco un conspirador contra la 4T, ni un aliado de Felipe Calderón.

Es un indignado oncólogo pediatra, con más de 30 años de experiencia, que se atreve a exponer públicamente las graves carencias que le impiden realizar su actividad profesional adecuadamente: salvar vidas de niños gravemente enfermos.

En medio del caos en que está convertida la transición del Seguro Popular al Instituto de la Salud para el Bienestar (Insabi), con el consiguiente impacto sobre la población sin seguro social, el doctor salió del búnker de radioterapia del Instituto para hacer esa denuncia.

Nos dice que desde hace 15 días falta en el INP una droga básica, llamada ifosfamida, para tratamiento de “tumores sólidos” en los niños.

¿Gatopardismo petrolero?

La columna Pepe Grillo, publicada en La Crónica de Hoy, indica que trabajadores petroleros que han pugnado por la salida del grupo de Romero Deschamps de la dirigencia nacional del sindicato están preocupados.

Temen que los integrantes de ese grupo, que hoy todavía controlan al sindicato, puedan chamaquear a la secretaria del Trabajo, Luisa Alcalde, y organicen desde el poder una elección para cumplir el requisito sin correr el riesgo de perder el control de la organización sindical.

Cambiar para que nada cambie.

Llama la atención que los grupos disidentes estén buscando la asesoría y orientación del experimentado abogado laboral Arturo Alcalde, para que los ayude y para que alerte a la titular del Trabajo, que es su hija, sobre los riesgos de precipitar una elección en el STPRM.

Más vale que la elección se tome su tiempo y no que, por las prisas, el poder se quede en manos del grupo de Romero Deschamps.

La columna Trascendió, publicada en Milenio, señala que el presidente de la Comisión de Salud del Senado, Miguel Ángel Navarro, solicitó una reunión urgente con el titular de Salud, Jorge Alcocer, y los titulares del Instituto del Bienestar, IMSS e Issste para conocer cómo va el funcionamiento del Insabi, el nuevo Seguro Popular.

Como los legisladores están en receso es imposible una comparecencia, pero sí puede haber una reunión con integrantes de la Comisión Permanente, sobre todo por la contradicción de ayer entre lo que dice el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, y el Presidente.

QUE en oficinas de seguridad confirman que del total de elementos que conformaban la Policía Federal, 75 por ciento pasó a las filas de la Guardia Nacional, que encabeza Luis Rodríguez Bucio, y solo cerca de 14 por ciento optó por la indemnización, lo que significa que de los casi 36 mil agentes que había, 27 mil se integraron al nuevo cuerpo.

No es pobre la geografía de la violencia

Ricardo Raphael en su columna Política Zoom, publicada en El Universal, indica que no hay una correlación robusta entre pobreza y violencia. La violencia en México no se puede explicar por razones de vulnerabilidad económica en las regiones

Cada vez que se interroga al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre su política para enfrentar la violencia suele hacer referencia a los programas sociales de su gobierno.

La premisa de su diagnóstico y la solución son sencillas: hay violencia porque hay falta de oportunidades; luego, si se entregan recursos a las poblaciones más vulnerables, entonces disminuirá la violencia.

Una revisión cuidadosa de los datos exhibe, sin embargo, que tanto la hipótesis como la medicina serían erróneas: las regiones más pobres del país no son las más violentas; tampoco lo son las más desiguales.

Al contrario, los números dicen que la violencia se expresa de peor manera en las entidades más ricas, así como en aquellas que muestran mejores indicadores de equidad.