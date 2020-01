Cambiarían nombre a Estrella de Puebla mediante consulta ciudadana

estrella puebla

Como parte del proyecto de reubicación de la Estrella de Puebla a la zona de San Francisco, dicha atracción podría cambiar de nombre, para lo que el gobierno del estado lanzaría una consulta ciudadana.

“Puede ser que se llame Estrella de Los Ángeles, bueno yo no lo voy a decidir; alguien me lo dijo y me gustó, pero eso sería materia de una consulta o algo así, yo creo que sí, le gusta a la ciudadanía participar y eso se llevaría a cabo”, expresó el gobernador Miguel Barbosa Huerta.

Manifestó que como meta tiene para este año concluir con el proyecto ejecutivo que se hará en esta zona, para que a fin de 2020 se ponga en marcha el desarrollo que se pretende para este lugar que forma parte del Centro Histórico.

Refirió que el tema no sólo implica dicha noria, sino de generar todas las condiciones para que empresarios decidan invertir en la zona, pues “es un proyecto enorme” que debe concretarse a mediano plazo.