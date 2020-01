UNTA no entiende cambio, pero habrá tolerancia: AMLO tras incidente

Tras las increpaciones de las que fue objeto por miembros de la UNTA, en su visita a Morelos, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que ellos no entienden que ya no recibirán dinero federal, pero reiteró que será tolerante y que no usará escoltas para alejarlos.

Lo anterior, este martes durante su conferencia de prensa matutina, ante las preguntas sobre el incidente del lunes en el municipio morelense de Ayala, donde un grupo de integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) lo rodeó cuando ingresaba a pie al evento de entrega de resultados del programa de Mejoramiento Urbano.

En videos que circulan en redes sociales, se puede ver cómo los agremiados empujan y gritan la consigna “López Obrador, mentiroso y hablador”, ante lo cual el mandatario sólo avanza con dificultad, acompañado por su equipo de apoyo.

Integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas y opositores al gobierno federal increparon a #AMLO a su llegada al municipio de Ayala, Morelos. También exigieron que se retire de Bellas Artes, la pintura en la que aparece Zapata “feminizado”.pic.twitter.com/J2hfNe9uXK — Carlos Ponce (@CarlosPonceMart) January 6, 2020

Además de demandar apoyos para el sector agrícola, la UNTA reiteró su demanda de retirar el cuadro “La Revolución”, que muestra a un Emiliano Zapata en tacones, Museo del Palacio de Bellas Artes, pues considera que denigra la imagen del caudillo.

Sobre estos hechos, López Obrador comentó que son “gajes del oficio” y atribuyó la molestia las organizaciones a que se acabó el trato que tenían con gobierno anteriores.

“Estas son reacciones de quienes todavía no entienden que esto ya cambió, pero también hay que ser tolerantes y garantizar el derecho a disentir, y aguantar”, aseveró.

Asimismo, indicó que los gritos de inconformidad de la UNTA representan “ahorros importantes” a la administración federal y añadió que él a veces convierte “en becas, o sea, nada más que no se pasen mucho”.