Comuna necesita 15 mdp para quitar 277 anuncios espectaculares irregulares

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad municipal requiere entre 11 y 15 millones para retirar las 277 estructuras de publicidad irregulares que hay en Puebla capital; durante 2018 y 2019, fueron clausuradas 107.

Así lo indicó la titular, Beatriz Martínez Carreño, quien explicó que dicha irregularidad consta en que los propietarios no realizaron referendos sobre el costo de instalación, pues a partir del 2016 hubo un ajuste en la tarifa del 400 por ciento, ya que pasó de 500 pesos a 2 mil pesos el metro cúbico.

En conferencia de prensa, detalló que aunque reciben apoyo de la Secretaría de Movilidad (Semovi) y de Protección Civil (PC) para retirar anuncios irregulares, no han podido retirarlos en su totalidad ya que «no cuentan» con los recursos, pese a que a la dependencia le etiquetaron 102 millones 227 mil 832 pesos para el ejercicio 2020.

«Vamos a pelear por más presupuesto este año o por presentar proyectos en específico para bajar recursos que nos permitan quitar estas estructuras«, comentó.

De igual forma, informó que han registrado 2 mil 865 permisos de publicidad, de los cuales se emitieron 376 licencias de uso completo y 134 temporales.

También recibieron 76 solicitudes de colocación de vallas o estructuras de azotea; no obstante, mencionó que más del 42 por ciento no fueron aceptadas por no cumplir con la normatividad o no tener documentación completa.