Barbosa descarta que Carlos Meza llegue a la Segob en lugar de Manzanilla

El gobernador Miguel Barbosa Huerta rechazó que vaya a llegar Carlos Meza Viveros, quien fue su vocero en la campaña, a la Secretaría de Gobernación (Segob), en lugar de Fernando Manzanilla Prieto como se ha rumorado en los últimos días.

En entrevista, tras la firma de convenio para el Rediseño del Servicio Público con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el mandatario poblano manifestó que desconoce de dónde salió esa noticia.

“No, créanme que no, no sé quién lo escribió, cuando he platicado con Carlos Meza nunca ha dicho que quiere ser secretario, nunca, no me ha planteado situaciones de esa naturaleza, lo digo porque ya se menciona nombre y apellido y eso no es”, pronunció.

Sin embargo, el jefe del Ejecutivo estatal manifestó que siempre se pueden hacer cambios, pero eso no quiere decir que vayan a ser a la brevedad, ni tampoco en las dependencias.

Es necesario precisar que desde finales del año pasado ha trascendido que Manzanilla Prieto dejaría la dependencia, aunque hasta el momento no hay algo concreto.