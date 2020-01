Sí estará AMLO en Pahuatlán; pobladores le pedirán cancelar gasoducto

El presidente Andrés Manuel López Obrador sí visitará Pahuatlán el próximo sábado, por lo que organizaciones ambientalistas le pedirán que cancele la construcción del gasoducto Tuxpan-Tula que pasa por este municipio.

Lo anterior fue corroborado por fuentes a este medio de comunicación, por lo que este será el primer evento del año en que el mandatario federal pise suelo poblano y el octavo desde que asumió la silla presidencial.

Estará acompañado del gobernador Miguel Barbosa Huerta, quienes tendrán diálogo con las comunidades indígenas que se asientan en la Sierra Norte del estado.

Tras esto, en un comunicado, el Consejo Regional de Pueblos Originarios en Defensa del Territorio de Puebla e Hidalgo, que mantiene una disputa legal para evitar la conclusión del proyecto, adelantó que no permitirán que se haga una consulta a mano alzada como ha pasado en otros lugares.

En el documento, los integrantes del consejo resaltaron que la Sierra Norte es cuna de cuatro pueblos originarios “nahua, totonacos, tepehuas y ñhañhus u otomies”, así como tienen dos regiones culturales que comparte con los estados de Hidalgo y Veracruz, además de la región del Totonacapan.

Sin embargo, señalaron los inconformes que esta zona de Puebla se ha visto amenazada con los proyectos de muerte, como son el fracking, minería a cielo abierto, hidroeléctricas, gasoductos, granjas porcícolas, piratería de las artesanías y saberes locales, biopiratería, contaminación de ríos y arroyos, privatización del agua, en su mayoría por la reforma energética del anterior gobierno priista.

Por lo anterior, recordaron en el comunicado que el gasoducto prevé transportar diariamente 886 millones de pies cúbicos de gas natural de Estados Unidos a lo largo de 263 kilómetros en un ducto de 36 pulgadas de diámetro y está programado para durar hasta 30 años.

Señalaron que dicho proyecto afectará a más de 260 mil personas de al menos 459 localidades de 34 municipios en el estado de México, Veracruz, Hidalgo y Puebla, en este último en las demarcaciones de Honey, Pahuatlán y Tlacuilotepec.

Proyecto ha causado división y disputas judiciales

Explicaron que, de permitir la conclusión del proyecto, afectará un bosque mesófilo, tierra fértil, cascadas, ríos, manantiales que abastecen de agua limpia a la Sierra Norte, sumado a que conservan en gran parte, usos y costumbres, lenguas y cultura, así como la aplicación de técnicas medicinales ancestrales.

Acusaron que, sin operar, el gasoducto ha provocado conflictos sociales, desplazamientos, división en las comunidades y disputas judiciales, así como agresiones de la empresa Transportadora de Gas Natural de la Huasteca (TGNH); y la llegada de la subcontratista Bonatti que en el Plan Integral Morelos (PIM) se caracterizó por presionar a los gobiernos de Tlaxcala, Puebla y Morelos para reprimir y criminalizar opositores.

Por lo anterior, el consejo pidió a López Obrador no apoyar los “proyectos de muerte”, ni el despojo del territorio, los desplazamientos de pueblos, el envenenamiento de la tierra, el agua y el aire, ya que esto sólo genera enfermedades como cáncer, insuficiencia renal, malformaciones congénitas, diabetes e hipertensión.

“Nos parecería una gran burla a nuestra dignidad, como pueblos indígenas, que pretenda hacer una de consulta a mano alzada sobre el gasoducto y los proyectos de muerte en la región. No permitiremos una burla así. No queremos ningún tipo de consulta, porque nuestra vida no tiene precio”, cita el comunicado.

Finalmente, le exigieron que, sin dilación, mande a la Cámara de Diputados una iniciativa de ley que prohíba el fracking en el territorio nacional, se ejerza el derecho a la libre determinación y a la autonomía como lo establece la Constitución.