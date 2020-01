La población mexicana en 10 años y 55 peticiones contra México Libre de Calderón

La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. Balance positivo. Irrumpió el 2020 y México sigue siendo una gran nación. El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que 2019 no fue un mal año: Existe desarrollo y “no hay inflación”. Reconoció que hay asignaturas pendientes: inseguridad y violencia. El presidente confía que, atendiendo las causas que las generan, el país se serenará. Hubo “un tiempo en que Guzmán Loera tenía el mismo poder, tenía la influencia que tenía en ese entonces el Presidente… porque había un contubernio y eso impedía que se castigara a los que cometían los delitos”, dijo. “Eso ya pasó a la historia”. No es con plomo como se logrará la paz, pero no hay mucho tiempo para conseguirla. Echémosle más ganas. Todos.

2. ¿Que hay de nuevo? En el año que recién inicia, el sector educativo, sí o sí, debe detonar. En manos de Esteban Moctezuma Barragán, titular de la SEP, está el futuro de la nación. Por años se dijo que los problemas sociales están vinculados a la falta de educación. El nuevo modelo, dicen, garantiza el reconocimiento de maestras y maestros como agentes de cambio para la transformación social, establece el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en la educación; así como la obligatoriedad del Estado para otorgar educación gratuita y de calidad. De acuerdo con Moctezuma, el nuevo Acuerdo Educativo Nacional define la atención prioritaria a comunidades indígenas y zonas de alta marginación. En el papel la fórmula es magistral. Hágala realidad, señor secretario.

3. Popularidad a la inversa. La organización México Libre, que Margarita Zavala, excandidata presidencial, y el expresidente Felipe Calderón impulsan, sigue sumando adeptos. Deben cumplir con los requisitos del INE para crear el nuevo partido político. Pero en 2019, a través de la plataforma change.org, hubo al menos 55 peticiones en contra de ellos, dirigidas a los tres Poderes de la nación y diversos representantes de instituciones. Estas peticiones están vigentes y exigen que Calderón sea investigado por crímenes de lesa humanidad y por corrupción, además piden que se niegue el registro como partido político. La organización crece al igual que las expresiones de desagrado, así que una encuesta para saber dónde está parada no caería nada mal.

Aunque el optimismo sea de mala educación

Ricardo Raphael en su columna Política Zoom, publicada en El Universal, señala que los mexicanos no éramos pesimistas, nos hicieron. Hoy pasa por ingenuo aquel que valore el futuro con esperanza. Sobre todo, entre las clases más poderosas, ser optimista en estos días es de tan mala educación como comer con la boca abierta o mantener los codos sobre la mesa.

Y, sin embargo, hay razones para rebelarse ante el estado de ánimo derrotista. Si bien resulta difícil hacer predicciones para el año que inicia, un largo número de pistas permite predecir que la próxima década será alentadora.

En cualquier escenario nuestra principal fortaleza está colocada en los recursos humanos: para dentro de 10 años seremos uno de los 10 países con mayor población en el globo, y aún más interesante, la gran mayoría de los habitantes estarán en edad plena para trabajar y producir.

Amanecimos este año de 2020 alrededor de 127 millones de personas y la edad promedio en el país ronda los 28 años y ocho meses.

Para enero de 2030 cabe calcular que seremos 140 millones de habitantes y la media de edad andará en los 34 años y tres meses. Son pocos los países que, para 2030, podrán presumir la combinación armoniosa de los dos factores: población abundante y numerosa fuerza laboral. Naciones como Francia, Inglaterra o Japón, que hoy son potencia mundial, contarán dentro de un decenio con poblaciones de talla grande, pero una buena parte de sus habitantes habrán, para entonces, optado por el retiro. Medido solo por el tamaño de su población, México ocupa en el 2020 el lugar 11 entre todos los países del orbe; atendiendo a esta misma variable, para el 2030 estaremos ubicados entre el octavo y noveno lugar.