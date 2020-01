Comercios y ambulantes abarrotan zona de juguetes de CH previo a Día de Reyes

Previo al Día de Reyes, la zona de los juguetes en el Centro Histórico, que es la 16 Poniente, ya se encuentra abarrotada tanto de comerciantes establecidos como ambulantes, sumado a la afluencia de personas que acuden a comprar.

Este medio hizo un recorrido para por dicha zona del primer cuadro de la ciudad, en donde se notó que ciudadanos optaron por llevar sus regalos desde este jueves; algunos por pieza mientras que otros lo hacen por mayoreo en bolsas de plástico.

Aunque se intentó consultar a los locatarios sobre la estimación de ventas para esta temporada, no se tuvo respuesta, ya que argumentaron que no estaban los propietarios de los negocios y no conocían las cifras del año pasado.

En dicha calle se puede notar cómo los propios establecimientos han sacado sus productos a la calle y banqueta, sumado a que los ambulantes lo han hecho a mitad de la vialidad, por lo que el único carril que se tienen para el paso de los automovilistas ha sido tapado.

Algunos locales tienen igual los juguetes colgados de las cortinas o de las marquesinas, entre ellos están pelotas de hule, algunos de plástico o que no sean muy pesados, a fin de exhibir la oferta que tienen para las personas que van a comprarlos.

En los comercios formales se puede notar cómo la afluencia de personas es constante, ya sea para preguntar precios o comprar los juguetes, lo que genera que el paso para los transeúntes no sea tan fluido como en otros días.

Productos son variados en establecimientos

Los productos que se pueden notar que se venden en dicha zona son variados, ya que van desde los tradicionales como son los carritos, bicicletas, las muñecas y pelotas, pero igual están los que son de pilas, de tracción, de figuras de acción, entre otros.

Si bien algunos puestos son de los mismos establecimientos, los que son de ambulantes significan una competencia desleal para los locatarios, puesto que en ocasiones ofrecen a menor precio, lo que genera que los ciudadanos en ocasiones ya no pregunten en los establecimientos.

Una situación similar se da en la calle 5 de Mayo, donde el ayuntamiento de Puebla colocó la villitas navideñas, mismas que en su mayoría están siendo vendiendo juguetes, aunque hay los que ofrecen ropa, zapatos y mochilas.

Esto a pesar de que la Secretaría de Gobernación Municipal (Segom), a principios de diciembre pasado, manifestó que acordó con los empresarios y los líderes ambulantes que sólo se comercializarían productos de temporada.