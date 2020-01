“Chapo” tenía mismo poder que presidente; se acabó, AMLO en Año Nuevo

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que pasó “al basurero de la historia” el tiempo en que Joaquín «Chapo» Guzmán Loera, exlíder del Cártel de Sinaloa preso en Estados Unidos, tenía el mismo poder y la misma influencia que el Ejecutivo.

Lo anterior, en su mensaje de Año Nuevo, grabado en video desde la zona arqueológica de Palenque, Chiapas, donde aseguró que el propósito de su administración es “pintar con mucha claridad la raya (entre delincuencia y autoridad) para que no suceda lo que pasaba en gobiernos anteriores”

Sin especificar en qué sexenios, señaló que la alta influencia que llegó a tener el narcotraficante se debió a que “había un contubernio y eso impedía que se castigara a los que cometían los delitos. Eso ya pasó a la historia, al basurero de la historia”.

Por lo anterior, vale recodar que Genero García Luna, quien fue secretario de Seguridad con Felipe Calderón Hinojosa, enfrenta un juicio en Estados por presuntamente haber recibido sobornos del Cártel de Sinaloa y conspirado con esta organización criminal para traficar cocaína a ese país.

Nos quisieron quitar hasta el derecho a la esperanza y no pudieron. Ahora, los sueños de justicia y libertad empiezan a convertirse en realidad. ¡Sigamos adelante! ¡Feliz año nuevo! pic.twitter.com/A6A6qLqrYx — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 1, 2020

Inseguridad está pendiente, reconoce

Al repasar los resultados de su gestión, a un año de asumir el poder, reconoció que el descenso de la inseguridad y la violencia está pendiente, pero manifestó confianza en que la estrategia de su gobierno irá apaciguando al país en 2020.

“Tengo mucha confianza que vamos a ir apaciguando, vamos a ir serenando a nuestro país, porque no se permite la corrupción, porque se están atendiendo las causas que originan la inseguridad y violencia en México, tiene que haber progreso y justicia, tiene que haber bienestar para la gente”, expuso.

Aseveró también que 2019 no fue un mal año, pues “se acabó con la corrupción”, además de que “no hay impunidad, la economía se mantuvo estable, se fortaleció el peso, no hay inflación, aumentaron los salarios mínimos como no había sucedido en 40 años, y hay bienestar en nuestro pueblo”.