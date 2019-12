Sector de la construcción, “muy golpeado” por falta de obras en Puebla: Acoem

La Agrupación de Constructores Empresarios (Acoem) reportó que durante 2019 dicho sector fue “muy golpeado”, debido al aumento en el costo de los insumos hasta del 6 por ciento, así como la falta de contratos de obra por las autoridades locales.

En rueda de prensa, José Alfredo Vega Herrera, presidente de Acoem, quien agregó que los materiales que reportan una mayor inflación en su precio son el concreto, el acero, la varilla y los ladrillos de arcilla, lo que genera obras más caras.

Refirió que se “han tenido años muy fuertes” en rezago en inversión en infraestructura a nivel local, por lo que consideró que “no se ve muy alentador” que la situación cambie para el siguiente año, pues se siguen favoreciendo a empresas foráneas.

Comentó que es “preocupante” que en Puebla se tenga poca obra pública derivado de que la mayoría de las licitaciones que se hicieron fueron declaradas desiertas, lo que podría dar pie a que se adjudiquen de manera particular.

“El sector de la construcción ha sido muy golpeado, no sólo por la política gubernamental, sino por el crecimiento en el precio de insumos de los materiales, por eso en los proyectos debajo del 20 por ciento, no es justo, porque nosotros no podemos bajar ese costo en los materiales”, pronunció.

Aseveró que el año que está por terminar, no hubo crecimiento en el sector, ya que la obra pública se desplomó, por lo que hizo un llamado a las autoridades para que los incluyan en la asignación de contratos, a fin de que el 2020 sea menor para ellos.

Piden los volteen a ver

Puntualizó que no están en contra de los constructores foráneos, al contrario, están a favor porque en ocasiones tienen un mejor capital, pero eso no quiere decir que en Puebla no haya empresas con la capacidad para la ejecución de obras.

Sostuvo que las economías locales no pueden seguir trabajando de esta manera, por lo que pidieron al ayuntamiento de Puebla y el gobierno estatal a que “volteen” a ver la capacidad técnica de las constructoras poblanas.

Sin mencionar cuántas, Vega Herrera manifestó que tienen varias propuestas que hacerle a las autoridades, por lo que confío en que en enero se de la reunión programada con la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco y pidieron lo mismo al gobernador Miguel Barbosa Huerta.