Investigación sobre venta de menores en DIF sigue; sin fecha para informe

A cuatro meses de que se dio a conocer la presunta venta de niños en el DIF estatal en gobiernos pasados, la investigación aún no está concluida, señaló la directora del organismo, Leonor Vargas Gallegos, quien evitó decir una cifra de cuántos casos serían.

En entrevista, tras la entrega de sillas de ruedas y apoyos funcionales, la funcionaria estatal defendió las declaraciones que el pasado 23 de agosto hizo el gobernador Miguel Barbosa Huerta sobre el tema, al sostener que “no están inventando cosas”.

Indicó que una vez que se concluya la indagatoria será el propio mandatario poblano el que presente el informe de manera pública, ya que es una situación “delicada” que no puede estarse hablando sino está fundamentado.

“No tenemos fecha para dar un informe, es un tema muy vulnerable, no podemos hablar por hablar. Nosotros no andamos inventando cosas, realmente tenemos información, pero no es haber encontrado un dato y decirlo, sino que hay que tener documentado todo”, pronunció.

Al cuestionarla sobre si habrá denuncias penales contra quienes hayan estado involucrado en esta práctica, respondió que eso se analizará dependiendo de cada caso, por lo que por el momento no hay querellas presentadas.

Ante la pregunta de que la Comisión de Derechos Humanos (CDH) informó que hay algunos casos de menores entre los 10 y 14 años de edad, se limitó a decir que la información que arroje la investigación la darán a conocer, pues por el momento hablar de ello es “delicado”.

No se afectó a alumnos de Prepa Udlap

Respecto al retiro del comodato del edificio de la prepa Udlap, Vargas Gallegos reiteró que se dio un incumplimiento de contrato, sin embargo, los estudiantes no se quedarán sin clases, por lo que durante este periodo vacacional se encuentran en pláticas para dar una solución.

Precisó que el DIF estatal lo que aportaba, además del inmueble, era el pago de todos los servicios como luz, agua, entre otros, pero desconoció cuando se tenga un acuerdo.