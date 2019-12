Bajan contratación de empleados y ganancias de comercios por ambulantes

Debido al exceso de vendedores ambulantes en el Centro Histórico, los comercios fijos únicamente pudieron contratar a aproximadamente 300 trabajadores de temporada, en comparación a los dos mil empleos de los años anteriores; solo tendrán un incremento en ganancias del 20 por ciento, cuando en años pasados fue del 50.

Lo anterior, de acuerdo con el presidente del Consejo de Comerciantes del Centro Histórico de la ciudad de Puebla, José Juan Ayala Vázquez, quien indicó que la afluencia de vendedores ambulantes, mayor en este año, ha evitado que puedan ofrecer empleo a los jóvenes que deciden trabajar durante sus vacaciones.

En entrevista a Ángulo 7, mencionó que no sólo redujo drásticamente el número de vacantes, sino, también, la duración del empleo, ya que destacó que anteriormente los contrataban a partir del Buen Fin, hasta la primera quincena de enero, en tanto que, para este año, solo pudieron hacerlo desde la última semana de noviembre, por lo que “fuera de dos meses, está siendo un mes”.

Este es uno de los resultados de la reducción de ventas que provoca el ambulantaje, pues calculó que, para esta fecha, las ventas en el Centro Histórico solo subirán un 20 por ciento, en comparación al incremento del 50 que se registró en los años anteriores; asimismo; estimó serán los ambulantes quienes obtengan la cantidad que ellos no podrán recibir

“Es positivo porque es una alza, pero nos deja con muy mal inicio de 2020, porque con la ganancia de esta temporada buscamos limpiar nuestro inventario y así iniciar el otro año con una mejor economía. Cuando esto baja, iniciamos de forma complicada”, explicó.

10 mil negocios afectados

De igual forma, precisó que el ambulantaje no genera una derrama económica en el estado, ya que “mucha gente que vende ni siquiera es de Puebla”, por lo que, con ello, resultan afectados diez mil negocios, de los cuales dependen alrededor de 40 mil familias de trabajadores y dueños.

Es por ello que consideró “preocupante” que en este año hubo mayor presencia de comercio informal, ya que no solo “daña la imagen” del Centro Histórico, sino que además los vendedores dejan grandes cantidades de basura.

Aunque las villas estén siendo ocupadas, precisó que falta orden, pues con su instalación se buscaba que los vendedores únicamente ocuparan los espacios asignados, a fin de que no hubiera sobrecupo ni se congestionara la zona; no obstante, los puestos no respetaron dicho acuerdo y se colocaron hasta en doble fila, lo que complica que los transeúntes puedan caminar, incrementando la inseguridad.

Al respecto, Ayala Vázquez comentó que en las últimas reuniones con regidores y la secretaría de Gobernación Municipal (Segom), el consejo pidió que esto sirva de experiencia para que en el próximo año se modifique la estrategia o se exploren otras alternativas.

Reubicarlos en los alrededores del CH

Por su parte, Lizeth Mejorada Barrios, integrante del Consejo Ciudadano de Movilidad Municipal, planteó que una alternativa, además de regularizar el costo de las villas, es reubicar a los ambulantes, en lugar de reordenarlos; para ello, puntualizó que se deben analizar parques, pasajes y avenidas donde puedan ser instalados los puestos

Esto, ya que no deben invadirse las banquetas ni otros pasos peatonales, por lo que consideró que la instalación de las villas mercantiles en la 5 de Mayo “no fue una buena idea”, ya que se trata una vialidad muy “saturada” de gente, debido a que es una de las pocas calles peatonales de la zona.

“Ya no es disfrutable el centro cuando está lleno de gente. Si ubicaran puntos de venta alrededor, tendríamos una dispersión de peatones hacia diferentes lados en lugar de seguir concentrándolos en la 5 de Mayo. Sería más disfrutable para todas las personas”, argumentó.

Es por lo anterior que consideró favorable que el gobernador Miguel Barbosa Huerta decidiera colaborar con el ayuntamiento para controlar el ambulantaje el próximo año.