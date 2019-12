La razón de Mario Alberto Mejía y mi carta a Santa Claus

El periodista Mario Alberto Mejía, siempre y desde aproximadamente hace poco más de 10 años, ha sido un gran amigo y de los grandes periodistas poblanos que, como Mondragón, Varillas, Julián de Jesús, Pérez Merchant, Abel, y el conocido Rodolfo Ruíz entre otros, han tenido la gran distinción de ayudarme y corregirme en esto que es la actividad de opinar en los temas que uno poco o mucho conoce.

Hace algún tiempo, que el mismo Mario Alberto se quejaba de intentonas, (si no mal recuerdo) de hackear sus comunicaciones y publicaciones, y también, lo pudimos ver en algunas otras ocasiones, de varios de los mencionados, por decir lo que piensan y saben, al ser (ellos sí) expertos de la comunicación.

En fin, que de estas quejas, en momentos me parecían algunas veces exageradas y en algunas otras difícil que sucedieran, sin embargo, hasta que uno sufre en carne propia estos ataques, es cuando se da cuenta de la magnitud del asunto, así que ofrezco una disculpa, si en algún momento, pensé, no que fueran mentira, sino exageración los comentarios de cualquiera de estos especialistas de la comunicación, a los que me refiero, y la gran carcajada para los que intentaron o lograron hacer lo que comento, en detrimento de que la información llegue al público en general. Pues estos casi humanos seres que se dicen aprendices de servidores, no saben que tal vez puedan ocultar las comunicaciones, pero su estupidez y falta de profesionalismo en la administración pública jamás lo lograrán hacer.

Me explico, a raíz de los múltiples señalamientos en contra de la Pequeña Lulú, aspirante a policía, y además inútil secretaria de seguridad pública del municipio de Puebla, así como de su enfermiza protectora e ineficaz presidenta Municipal Claudia, recientemente empezaron quejas, troles, boots, hackeos y obstrucciones a mis medios cibernéticos, a fin de que no se pueda por medios propios, difundir lo que, en muchos medios, me hacen la distinción de hacer llegar a los miles de lectores por no decir millones de lectores mis opiniones.

En fin, que, aunque los caricaturescos personajes a los que me refiero, quieran ocultar mis opiniones y las de otros que son superespecialistas de la comunicación. jamás (como lo dije anteriormente) lo harán.

Nunca podrán ocultar su estupidez e ineficacia, para poder llevar a cabo el difícil Arte y Ciencia de la Administración Pública, y los únicos que sufren, somos los ciudadanos que aquí vivimos., al grado de que el Gobernador Miguel Barbosa, ha tenido más de una vez, la necesidad de intervenir, y seguramente lo seguirá haciendo en defensa de la ciudadanía poblana.

Total, que aunado a este comentario, también quisiera hacer pública una parte de mi Carta a Santa Claus, no sin antes desearles a todos una muy feliz navidad y que el año nuevo, una vez más los Mexicanos y en especial los Poblanos, mostremos de que estamos hechos, y saquemos la casta, logrando superar las adversidades que se nos están presentando, y los que creemos en la democracia sean del partido que sea, o como yo, no tengan partido alguno, luchemos para que lejos de poner obstáculos, seamos un apoyo y parte de la solución al país, que sigamos siendo críticos…pero aportantes, y no caigamos en las enfermizas prácticas de nuestro municipio, que tratan de dañarnos, que nos están dañando, pero por sus ignorantes mentes, llenas de nepotismo e inservibles posiciones, ni cuenta se dan.

A Santa le pido para nuestro Gobernador.

Dedicación, capacidad, tino y mucho apoyo y paciencia para aguantar los fallos tan visibles y dañinos de nuestra Puebla Capital y algunos presidentes que, como Claudia, después de haberle volteado la espalda, ahora se visten de corderos lame botas para seguir dañando a nuestra entidad y a los que en ella vivimos.

Para la Presidenta Claudia.

Más que pedirle a Santa para ella, mejor quisiera que le quite algo, o mucho del cinismo con que defiende su ineficacia personal y la de sus colaboradores, por alguna y extraña razón muy cercanos como la enferma, pequeña e inútil Lulú, que prefiere encubrirlos que dedicarse a la ciudadanía que le paga.

Para la aprendiz de policía de la Secretaría.

Aquí el tema, también es difícil, pero no se querido Santa, si será posible que le traigas un par de neuronas nuevas, pero que estén sanas y funcionales, para que le hagan compañía a la única y ya añosa y achacosa que tiene, que ya de soledad se enfermó, pero tal vez (solo tal vez) logren juntas hacer algo atinado, no lo sé, nunca se ha dado ese caso.

Para los creadores de las ideotas para dañar el tránsito municipal, pero llenar sus bolsillos con gastos innecesarios, te pido les traigas… Unos cursos para que aprendan lo que dañan el medio ambiente, y al tiempo del ciudadano, a pie o no, por la lentitud de nuestro tránsito vehicular, y algo de administración para que no solo gasten en su beneficio, sino que vean lo que está costando en poner, reponer o arreglar los famosos bolardos y los accidentes que se están sucediendo.

Para aquellos que han decidido por el camino de la delincuencia, te pido que les taigas un Pepe Grillo que les aconseje que piensen, en que si se sigue dañando al país, no se tendrá más adelante nada a que, o a quien dañar

Para nuestros policías, te pido Santa, Paciencia y compromiso con la ciudadanía y nuestra nación como siempre lo han hecho, que como ustedes lo saben hermanos de sangre azul, los mandos son aves de paso y ustedes, la parte importante e imprescindible de la institución, y para los familiares que les quito la delincuencia con la muerte de su hermano, hijo, padre o madre, que estamos con ellos díselo por favor Santa y que su esfuerzo, decisión y sacrificio nunca ha sido, no es, ni será jamás en vano.

Y para todos en lo general

Que Dios les bendiga a todos y les obsequie una gran navidad en compañía de los suyos y les regale y un próspero y mejor año nuevo

¿O no?

Juzgue Usted

albertohidalgo@hotmail.com

*Las opiniones expresadas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la línea editorial del portal de noticias Ángulo 7.