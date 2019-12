Valora Agencia de Energía 28 proyectos; habrá consultas a pueblos indígenas

Al menos 28 proyectos de generación de energía están en puerta para poderlos aterrizar en la Agencia Estatal de Energía, y en caso de que algunos que contemplen a comunidades indígenas, se hará consulta con la población para su ejecución.

Así lo informó, en entrevista, el titular de la agencia, Rodrigo Osorio Díaz, quien recordó que el área a su cargo se encargará de regular las diferentes inversiones que garanticen un desarrollo sustentable, de combustibles renovables y amigables con el medio ambiente.

Refirió que el gobierno del estado no tiene proyectos propios, ya que sólo busca que se concreten las inversiones, por lo que algunos de los que podrían ejecutarse son parques fotovoltaicos o eólicos, que permitan que las comunidades cercanas se vean beneficiadas con un mejor desarrollo social.

Refirió que “la certeza jurídica” será el principal argumento que van a utilizar para lograr que las inversiones se aterricen, ya que a la par de esto se pretende generar derrama económica y que el 2 por ciento de los ingresos de los proyectos se destinen a obras en beneficios de la zona en donde se lleve a cabo.

El funcionario estatal comentó que el trabajo principal de la agencia es captar las inversiones de origen nacional y extranjero, por lo que para el siguiente la meta es instalar proyectos que generen 150 megawattss, una valoración de carácter internacional.

No habrá proyectos de muerte, afirma

Osorio Díaz mencionó que los considerados “proyectos de muerte” se dan principalmente en zonas como la Sierra Norte, pero todos tendrán las consultas que establece la ley, con el objetivo de medir los daños que se llevan a cabo al medio ambiente y negociar con las autoridades y población involucradas para que se reduzca el impacto.

Hizo énfasis en que el beneficio que se genere de eso no será para el presidente en turno o el grupo político, sino para los ciudadanos, por lo que no se apoyarán proyectos que dañen a las comunidades o al ecosistema, pues “esa no es la base del gobierno”.

Explicó que el estado tiene “grandes” posibilidades de desarrollo, ya que cuenta con una infraestructura previa que lo coloca en una posición “envidiable”, con lo que se podrían concretar inversiones hasta por 40 mil millones de pesos como lo anunció el gobernador Miguel Barbosa Huerta.

Por ello, adelantó que en las siguientes semanas quedará establecida la primera reunión de la junta de gobierno de la agencia, pues se tiene planteado que iniciando el próximo año puedan comenzar operaciones para aterrizar los proyectos.

“La agencia tiene un fideicomiso del bienestar para que todos estos proyectos dejen una derrama muy sana para las comunidades, entonces vas a tener un capital para hacer escuelas, para hacer parques, para hacer muchísimas cosas”, concluyó.