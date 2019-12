Presos por aborto y consumo de drogas, incluidos en Ley de Amnistía

La Ley de Amnistía, que fue aprobada por la Cámara de Diputados y pasó al Senado, tiene entre sus beneficiarios a mujeres presas por aborto y a quienes las ayudaron, así como a imputados por consumir de drogas, robo simple sin violencia y sedición.

Así lo expuso Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, quien resaltó que otro de los principales grupos beneficiados por esta legislación lo conforman las personas de pueblos y comunidades indígenas “que no hayan contado con intérpretes o defensores con conocimiento de su lengua y cultura” durante sus procesos penales.

Para aplicarse a los indiciados por delito de robo simple sin violencia, condiciona que no amerite pena privativa de la libertad de más de cuatro años. En el caso de sedición (alzamiento popular contra autoridades), indica que no debe tratarse de terrorismo y que en los hechos no se haya producido la privación de la vida, lesiones graves o utilizado armas de fuego.

Respecto a los delitos contra la salud, la iniciativa plantea liberar a personas imputadas en situación de pobreza, extrema vulnerabilidad, exclusión, discriminación o discapacidad permanente.

Asimismo, que se les aplique la amnistía cuando el delito se haya cometido por indicación de cónyuge, pariente o bajo presión de grupos de la delincuencia organizada.

Incluye a personas indígenas o afromexicanas que se encuentren en las hipótesis anteriores, así como a los consumidores, siempre que la cantidad poseída de narcóticos no haya sido superior a dos tantos de la dosis máxima autorizada por ley y sin fines de distribución o venta.

Promoverán leyes de amnistía locales

Al referirse al aborto, Sánchez Cordero refirió que no hay registro mujeres detenidas o sentenciadas por aborto en el ámbito federal, pero sí en el ámbito local, donde se clásica como homicidio.

Por lo anterior, aseguró que promoverá que los congresos locales expidan sus respectivas leyes de amnistía tratándose de delitos del fuero común.

Detalló que las personas beneficiadas con la amnistía en casos de aborto serían la madre y aquellas que hayan sido señaladas de haber auxiliado en la interrupción de su embarazo, como médicos, cirujanos, comadronas, parteras y personal autorizado de servicios de salud, así como a familiares.

Reiteró su postura de que penalizar a la mujer que aborta “representa una profunda injusticia que debe ser corregida en beneficio de todas aquellas que en el ámbito local se encuentran presas o indiciadas por esa conducta”.

Comentó que la amnistía propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador busca subsanar “la injusticia que origina la pobreza, marginación y exclusión social”, lo cual ha provocado que “mujeres, jóvenes e indígenas, estén en prisión por delitos menores”.

¿Cómo acceder a la amnistía?

Por su parte, Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico del Ejecutivo federal, explicó que las personas interesadas en acceder a la amnistía, o sus representantes, deben presentar la solicitud ante un órgano del Ejecutivo federal, que lo presentará ante un juez.

Precisó que todo procedimiento puede ser impugnado y que dicha ley dejará subsistente la responsabilidad civil, además de mantener a salvo los derechos de quienes puedan exigirla y de las víctimas.