AMLO sugiere a ligados con García Luna cooperar; ellos son algunos

El presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió a las personas ligadas con Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad acusado de narcotráfico y cohecho en Estados Unidos, cooperar en el caso, aunque descartó que su gobierno vaya a iniciar procesos en su contra.

Lo anterior, este lunes durante su conferencia de prensa matutina, donde garantizó que su administración va a cooperar con toda la información que soliciten las autoridades de Estados Unidos.

No obstante, descartó “iniciar nosotros investigaciones, para que no se malinterprete”, pues manifestó que no quiere que “se vaya a decir o pensar siquiera que es una represalia”.

En cambio, recomendó “a todos los que están involucrados en el asunto de García Luna” que “se serenen, se tranquilicen, el que nada debe nada teme, y también que cooperen o que expliquen”, pues sentenció que “es de sabios cambiar de opinión y aceptar si hubo errores y rectificar”.

Esto, pese a que, el pasado viernes, instruyó revisar, en todo su gobierno, qué funcionarios participaron en el equipo del exsecretario de Seguridad, durante en el sexenio del panista Felipe Calderón Hinojosa, y advirtió que, de hallarlos, irían “para afuera”.

¿Quiénes de la 4T estuvieron con García Luna?

A raíz de estas declaraciones presidenciales, la opinión pública ha señalado a varios funcionarios de los gobiernos de la “Cuarta transformación”, relacionados, en mayor o menor medida, con García Luna:

Entre ellos, han resaltado los nombres de Omar García Harfuch, secretario Seguridad de la Ciudad de México, que fungió como director de área en la Policía Federal (PF), que fue dirigida por García Luna.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, afirmó que en el Centro Nacional de Inteligencia (Cisen) y en la PF aún hay mandos y funcionarios de alto nivel presuntamente ligados a García Luna, por lo que sostuvo que llevará a cabo una “depuración”.

En tanto, Edgardo Buscaglia, especialista en Derecho y Economía, ha señalado que el propio Durazo Montaño y Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, formaron parte de la “misma estructura” de García Luna, cuando fueron integrantes del gobierno de Vicente Fox Quesada.